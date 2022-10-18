Хто такий Леонід Стромцов, на честь якого назвали вулицю у Дніпрі

Кілька років тому у Дніпрі було перейменовано кілька десятків вулиць. Названі на честь людей, які не мають жодного відношення до міста вулиці, проспекти та сквери отримали імена на честь тих, хто не лише народився у Дніпрі, а й допомагав розвиватися місту.

У рамках декомунізації у Дніпрі вже кілька років існує вулиця ім. Леоніда Стромцова. Для частини городян його ім’я мало що говорить, для інших – це керівник їхнього підприємства, де робилися предмети, які були у кожному будинку та вважалися «престижними»: холодильники, кухонна техніка та навіть дитячі механічні іграшки.

Народився у Дніпрі і після закінчення Гірничого інституту у 1941 році добровольцем пішов на фронт.

1955 року став директором «Дніпровського машинобудівного заводу».

У його стінах виробляли такий популярний предмет побуту, як холодильник «Дніпро». Щоб його купити в магазинах, вишикувалася черга. Другий популярний витвір заводу – мікрохвильова піч. Щоправда, якщо холодильник випускали у 1960-х роках, то мікрохвильову піч почали виробляти лише у 1990-х. У перших моделях використовувалися комплектуючі японського виробництва, а важила техніка – 40 кг.

Для господарок, які люблять випікати торти, виробляли кондитерські прес-шприци з різними насадками для «кухонної» творчості.

Не забували на заводі і про «дитяче» виробництво. Зокрема, в його стінах збирали іграшкового робота, який міг самостійно ходити і дуже шумів при цьому.

Випускали й дитячий конструктор. Залізний «аналог» «Лего». Сам конструктор – це набір перфорованих «плиток», гайкових ключів, різних болтиків-шурупчиків, ключів та інструкція, що з цього конструктора можна зробити.

Також виготовляли пластикові літачки, бронзові статуетки для прикраси будинку. І хоча дизайн деяких речей «кульгав», інших у цей час у країні не виробляли.

Крім виробництва холодильників і конструкторів завод займався будівництвом житлового фонду, дитячих та дошкільних підприємств, об’єктів оздоровлення та лікування – санаторії, поліклініки, спортивні зали, манежі. Згодом завод потрапив у приватні руки, був визнаний банкрутом та перестав випускати свою продукцію, а будівлі на його території здали в оренду іншим підприємцям.

З посади директора Леонід Стромцов пішов у середині 1980-х роках, помер у 2013 році.

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