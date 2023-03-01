Хто сьогодні у Дніпрі залишився без води: адреси та причина

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Тепличній, 32-35 та вул. Центральній, 50 (сел. Новоолександрівка) припинено водопостачання:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Крім того, через пошкодження водопроводу в підвалі будинку на вул. Квітки Цісик, 14 припинено водопостачання:
Ремонтні роботи проводить ОСББ.
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