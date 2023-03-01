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Хто сьогодні у Дніпрі залишився без води: адреси та причина

Сьогодні 14:06
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Сьогодні, 1 березня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Новости Днепра про Хто сьогодні у Дніпрі залишився без води: адреси та причина

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Тепличній, 32-35 та вул. Центральній, 50 (сел. Новоолександрівка) припинено водопостачання:

  • вул. Тепличної, 35, 37;
  • вул. Центральної;
  • вул. Української;
  • вул. Мічуріна;
  • вул. Шкільної;
  • пров. Кооперативного;
  • пров. Тихого.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Новости Днепра про Хто сьогодні у Дніпрі залишився без води: адреси та причина

Новости Днепра про Хто сьогодні у Дніпрі залишився без води: адреси та причина

Крім того, через пошкодження водопроводу в підвалі будинку на вул. Квітки Цісик, 14 припинено водопостачання:

  • вул. Квітки Цісик, 14, 19.

Ремонтні роботи проводить ОСББ.

Новости Днепра про Хто сьогодні у Дніпрі залишився без води: адреси та причина

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Новости Днепра про Хто сьогодні у Дніпрі залишився без води: адреси та причинаУкраїнська

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