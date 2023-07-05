Хто сьогодні може не платити за комуналку: що треба знати дніпрянам

Згідно зі статтею 7 закону України “Про житлово-комунальні послуги”, не платити за житлово-комунальні послуги можуть громадяни, які понад 30 днів не жили у своїй квартирі чи будинку. Така норма діяла задовго до введення в Україні воєнного стану.
Українці, які вирішать скористатися таким правом, можуть розраховувати, що постачальник послуг зробить перерахунок. Тоді оплату мають списати, або ж буде переплата. Для цього необхідно звернутися із заявою до постачальника послуг й надати довідку про відсутність у своїй оселі.
Таким документом може стати:
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