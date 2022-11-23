Хто ще може – зробіть запаси води: у Дніпрі через відключення світла перебої з водопостачанням

Низка районів Дніпра тимчасово без води через відключення світла. Мешканці повідомляють, що зникло водопостачання у нагорній частині міста, на лівому березі та на житлових масивах Тополя і Перемога. Якщо у вас раптом ще є вода – зробіть запас.
Через чергову масовану ракетну атаку росії фактично весь Дніпро залишився без світла.
Лікарні міста працюють на генераторах. Хто встигає, краще зробити запаси води.
Головне – без паніки.
Слідкуйте лише за офіційними джерелами інформації і не вірте фейкам, – зазначив Філатов.
Раніше Дніпроводоканал повідомляв про перебої з водою на лівому березі.
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