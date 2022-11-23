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  • Хто ще може – зробіть запаси води: у Дніпрі через відключення світла перебої з водопостачанням

Хто ще може – зробіть запаси води: у Дніпрі через відключення світла перебої з водопостачанням

Сьогодні 17:39
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У Дніпрі декілька районів залишилися без води.

Новости Днепра про Хто ще може - зробіть запаси води: у Дніпрі через відключення світла перебої з водопостачанням

Низка районів Дніпра тимчасово без води через відключення світла. Мешканці повідомляють, що зникло водопостачання у нагорній частині міста, на лівому березі та на житлових масивах Тополя і Перемога. Якщо у вас раптом ще є вода – зробіть запас.

 

Через чергову масовану ракетну атаку росії фактично весь Дніпро залишився без світла.

Лікарні міста працюють на генераторах. Хто встигає, краще зробити запаси води.

Головне – без паніки.
Слідкуйте лише за офіційними джерелами інформації і не вірте фейкам, – зазначив Філатов. 

Раніше Дніпроводоканал повідомляв про перебої з водою на лівому березі. 

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Новости Днепра про Хто ще може - зробіть запаси води: у Дніпрі через відключення світла перебої з водопостачаннямУкраїнська

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