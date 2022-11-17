Хто може поїхати на Євробачення-2023: обрано фіналістів Нацвідбору

У четвер, 17 листопада, Суспільне оприлюднило список з десяти фіналістів Національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення-2023. Фінал відбудеться рівно за місяць — 17 грудня у Києві.
Учасники фіналу:
2TONE — «Квітка»
Angelina — «Stronger»
DEMCHUK — «Alive»
FIINKA — «Довбуш»
Jerry Heil — «WHEN GOD SHUT THE DOOR»
KRUTЬ — «Колискова»
Moisei — «I’m Not Alone»
OY Sound System — «Ой, тужу»
Tember Blanche — «Я вдома»
TVORCHI — «Heart Of Steel»
Нагадаємо, Євробачення-2023 пройде в Великобританії.
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Яна Юхименко
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