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Хто може поїхати на Євробачення-2023: обрано фіналістів Нацвідбору

Сьогодні 16:52
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Суспільне обрало фіналістів українського нацвідбору.

Новости Днепра про Хто може поїхати на Євробачення-2023: обрано фіналістів Нацвідбору

У четвер, 17 листопада, Суспільне оприлюднило список з десяти фіналістів Національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення-2023. Фінал відбудеться рівно за місяць — 17 грудня у Києві.

Учасники фіналу:

2TONE — «Квітка»

Angelina — «Stronger»

DEMCHUK — «Alive»

FIINKA — «Довбуш»

Jerry Heil — «WHEN GOD SHUT THE DOOR»

KRUTЬ — «Колискова»

Moisei — «I’m Not Alone»

OY Sound System — «Ой, тужу»

Tember Blanche — «Я вдома»

TVORCHI — «Heart Of Steel»

Нагадаємо, Євробачення-2023 пройде в Великобританії.

Новости Днепра про Хто може поїхати на Євробачення-2023: обрано фіналістів Нацвідбору

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Новости Днепра про Хто може поїхати на Євробачення-2023: обрано фіналістів НацвідборуУкраїнська

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