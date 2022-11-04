Сайт Дніпра Новини Хто може отримати бронь під час мобілізації: Рада ухвалила відповідний законопроєкт Хто може отримати бронь під час мобілізації: Рада ухвалила відповідний законопроєкт
Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №7687 про порядок бронювання військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.
Про це в Telegram повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Рада ухвалила правила бронювання військовозобов’язаних, – написав депутат.
Так, бронюванню підлягають військовозобов’язані працівники:
органів державної влади та місцевого самоврядування, якщо їхня робота необхідна для забезпечення цих органів у воєнний час; підприємств, установ та організацій, яким поставлені мобілізаційні завдання, якщо працівники залучені до їхнього виконання; підприємств, які виробляють продукцію оборонного призначення; підприємств, установ та організацій, які критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у воєнний час.
Такі військовозобов’язані не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві, – зазначив Гончаренко.
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