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  • Хто може отримати бронь під час мобілізації: Рада ухвалила відповідний законопроєкт

Хто може отримати бронь під час мобілізації: Рада ухвалила відповідний законопроєкт

Сьогодні 14:47
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Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №7687 про порядок бронювання військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Новости Днепра про Хто може отримати бронь під час мобілізації: Рада ухвалила відповідний законопроєкт

Про це в Telegram повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Рада ухвалила правила бронювання військовозобов’язаних, – написав депутат.

Так, бронюванню підлягають військовозобов’язані працівники:

  • органів державної влади та місцевого самоврядування, якщо їхня робота необхідна для забезпечення цих органів у воєнний час;
  • підприємств, установ та організацій, яким поставлені мобілізаційні завдання, якщо працівники залучені до їхнього виконання;
  • підприємств, які виробляють продукцію оборонного призначення;
  • підприємств, установ та організацій, які критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у воєнний час.

Такі військовозобов’язані не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві, – зазначив Гончаренко.

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Новости Днепра про Хто може отримати бронь під час мобілізації: Рада ухвалила відповідний законопроєктУкраїнська Новости Днепра про Хто може отримати бронь під час мобілізації: Рада ухвалила відповідний законопроєктРусский

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