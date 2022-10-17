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  • Храм, що став складом: як виглядала Покровська церква у Дніпрі понад 100 років тому

Храм, що став складом: як виглядала Покровська церква у Дніпрі понад 100 років тому

Сьогодні 17:33
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Вулиці Дніпра таять у собі довгу історію. Дізнатися її можна подивившись на будинки в центрі та на околицях міста. Але також є та частина історії, яка була зруйнована і про неї можна дізнатися лише з фото.

Новости Днепра про Храм, що став складом: як виглядала Покровська церква у Дніпрі понад 100 років тому

Мало хто знає, що ще 80 років тому на місці, де нині вхід на одну зі станцій метро знаходилася церква. Це був один із перших храмів міста.

Новости Днепра про Храм, що став складом: як виглядала Покровська церква у Дніпрі понад 100 років тому

Будівля колишньої сукняної фабрики в Дніпрі знаходилася на площі неподалік вокзалу, де нині розташований ресторан швидкого харчування. Двісті років тому ця місцевість була за межею міста, тут зазвичай облаштовували фабрики та заводи. На території колишньої казенної сукняної фабрики була Покровська церква. Вона знаходилася якраз за головними будинками фабрики, на пустирі і була збудована з дерев’яних дощок.

Наприкінці 1790-х років у Дніпрі можна було нарахувати один або два кам’яні будинки, решта – були з дерева, це був найпопулярніший та найдешевший будівельний матеріал. Про архітектурну красу з таким будівельним матеріалом говорити було складно, церква більше нагадувала великий сарай. Вважалася тимчасовою будовою, а керівництво фабрики обіцяло робітникам звести на її місці святий дім із більш довговічних та міцних матеріалів.

Новости Днепра про Храм, що став складом: як виглядала Покровська церква у Дніпрі понад 100 років тому

1835 року фабрика була закрита, але церква продовжувала свою роботу. У 1870-х роках територію навколо храму почали називати Покровською площею. Навколо неї були порожні будівлі фабрики та високі дерева. Саме в цей час трохи віддалік від дерев’яної Покровської церкви було зведено капітальний храм з такою ж назвою. Дерев’яну церкву не закривали, а «перенесли» у село Мануйлівка.

Новости Днепра про Храм, що став складом: як виглядала Покровська церква у Дніпрі понад 100 років тому

У 1920-1930-х роках кам’яна будівля стала складом. Під час Другої світової війни будівля не пережила бомбардувань і вибухів і 1941 року її було зруйновано.

фото: група “Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ”

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Новости Днепра про Храм, що став складом: як виглядала Покровська церква у Дніпрі понад 100 років томуУкраїнська Новости Днепра про Храм, що став складом: як виглядала Покровська церква у Дніпрі понад 100 років томуРусский

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