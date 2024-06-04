Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Ховались у кущах: у Дніпрі затримали крадіїв кабелю

Сьогодні 09:21
просмотров

Учора, 3 червня, вночі небайдужі жителі Чечелівського району повідомили у поліцію про те, що начебто двоє невідомих намагались вкрасти кабель.

Новости Днепра про Ховались у кущах: у Дніпрі затримали крадіїв кабелю Новости Днепра про Ховались у кущах: у Дніпрі затримали крадіїв кабелю

Про це повідомили у Telegram-каналі патрульної поліції Дніпропетровської області.

Патрульні прибули на місце події та побачили відчинений комунікаційний колодязь, поруч з яким лежав зрізаний кабель.

Обстеживши територію поліцейські виявили ймовірних крадіїв, які ховались у кущах неподалік, – йдеться у публікації поліції.

Відомо, що на місце викликали слідчо-оперативну групу. Справою займаються слідчі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі п’яний водій наїхав на пенсіонерку та втік з місця ДТП.

Читайте також:

Новости Днепра про Ховались у кущах: у Дніпрі затримали крадіїв кабелюУкраїнська Новости Днепра про Ховались у кущах: у Дніпрі затримали крадіїв кабелюРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Поліція Дніпра розшукує маленького хлопчика, який пішов з дому та не повернувся
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:40
    Поліція Дніпра розшукує маленького хлопчика, який пішов з дому та не повернувся

    У Дніпрі поліція розшукує 10-річного Миколу Панченко.

    Селище за 40 км від Дніпра може потрапити в мережу ООН, як краще туристичне село
    Новини Дніпра
    Вчора 21:59
    Селище за 40 км від Дніпра може потрапити в мережу ООН, як краще туристичне село

    Село в Дніпропетровській області може потрапити в мережу ООН

    У Кривому Розі жінка випадково впала в комунікаційний колодязь
    Новини Дніпра
    31.05.2024 18:45
    У Кривому Розі жінка випадково впала в комунікаційний колодязь

    У Кривому Розі на Дніпропетровщині жінка впала в комунікаційних колодязь.

    На Дніпропетровщині чоловік кинув гранату в двір сусіду з яким посварився
    Новини Дніпра
    31.05.2024 15:41
    На Дніпропетровщині чоловік кинув гранату в двір сусіду з яким посварився

    У Синельниківському районі чоловік кинув гранату у двір свого сусіда.

    Наверх