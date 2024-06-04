Ховались у кущах: у Дніпрі затримали крадіїв кабелю

Учора, 3 червня, вночі небайдужі жителі Чечелівського району повідомили у поліцію про те, що начебто двоє невідомих намагались вкрасти кабель.

Про це повідомили у Telegram-каналі патрульної поліції Дніпропетровської області.

Патрульні прибули на місце події та побачили відчинений комунікаційний колодязь, поруч з яким лежав зрізаний кабель.

Обстеживши територію поліцейські виявили ймовірних крадіїв, які ховались у кущах неподалік, – йдеться у публікації поліції.

Відомо, що на місце викликали слідчо-оперативну групу. Справою займаються слідчі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі п’яний водій наїхав на пенсіонерку та втік з місця ДТП.

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