Ховались у кущах: у Дніпрі затримали крадіїв кабелю

Про це повідомили у Telegram-каналі патрульної поліції Дніпропетровської області.
Патрульні прибули на місце події та побачили відчинений комунікаційний колодязь, поруч з яким лежав зрізаний кабель.
Обстеживши територію поліцейські виявили ймовірних крадіїв, які ховались у кущах неподалік, – йдеться у публікації поліції.
Відомо, що на місце викликали слідчо-оперативну групу. Справою займаються слідчі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі п’яний водій наїхав на пенсіонерку та втік з місця ДТП.
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