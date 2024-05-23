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  • Ховала “товар” у під’їздах: у Дніпрі 25-річній жінці повідомили про підозру

Ховала “товар” у під’їздах: у Дніпрі 25-річній жінці повідомили про підозру

Сьогодні 07:22
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У Дніпрі правоохоронці затримали жінку 25 років, яка розкладала наркотики в одному з під'їздів будинку в Новокодацькому районі. Подія відбулась у квітні.

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Про це повідомив відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

21 травня жінці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів з метою збуту, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 Кримінального кодексу України. За це жінці загрожує позбавлення волі від 6 до 10 років та конфіскація майна. 

Вже вчора, 22 травня, суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді тримання жінки під вартою. Триває досудове розслідування. 

Раніше ми писали, що жителя Кривого Рогу підозрюють в умисному вбивстві.

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