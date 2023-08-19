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  • Хотів вкрасти гаджет: у Кривому Розі зловмисник напав на жінку серед вулиці

Хотів вкрасти гаджет: у Кривому Розі зловмисник напав на жінку серед вулиці

Сьогодні 10:33
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У Кривому Розі зловмисник хотів поцупити у 54-річної жінки гаджет.

Новости Днепра про Хотів вкрасти гаджет: у Кривому Розі зловмисник напав на жінку серед вулиці

Інцидент трапився посеред вулиці у Довгинцівському районі міста, 17 серпня.

24-річний зловмисник вдарив жінку по обличчю і втік.

Співробітники поліції Криворізького районного управління номер 1 виїхали на місце і по “гарячих слідах” знайшли порушника.

Чоловіку інкримінують ст. 208 ККУ, а слідчі вже повідомили йому про підозру у скоєнні ч.3 ст. 15, ч. 4 ст. 186 (грабіж, в умовах воєнного стану).

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Новости Днепра про Хотів вкрасти гаджет: у Кривому Розі зловмисник напав на жінку серед вулиціУкраїнська Новости Днепра про Хотів вкрасти гаджет: у Кривому Розі зловмисник напав на жінку серед вулиціРусский

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