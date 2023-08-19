Хотів вкрасти гаджет: у Кривому Розі зловмисник напав на жінку серед вулиці

Інцидент трапився посеред вулиці у Довгинцівському районі міста, 17 серпня.
24-річний зловмисник вдарив жінку по обличчю і втік.
Співробітники поліції Криворізького районного управління номер 1 виїхали на місце і по “гарячих слідах” знайшли порушника.
Чоловіку інкримінують ст. 208 ККУ, а слідчі вже повідомили йому про підозру у скоєнні ч.3 ст. 15, ч. 4 ст. 186 (грабіж, в умовах воєнного стану).
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Козенко Антон
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