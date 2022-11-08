Хотів сховатись: співробітниця розповіла про інцидент з озброєним чоловіком у готелі Дніпра

За інформацією від співробітниці готелю, чоловік – громадянин іншої країни, української мови він не знає. Він заповнював анкету і раптом побіг від стійки адміністратора.
Жінка помітила в нього предмет, схожий на пістолет. Вона злякалась й сказала колезі, щоб та викликала поліцію. За її словами, чоловік немов хотів від когось сховатися.
Правоохоронці приїхали та затримали його. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Усі обставини встановлюються.
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