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  • Хотів сховатись: співробітниця розповіла про інцидент з озброєним чоловіком у готелі Дніпра

Хотів сховатись: співробітниця розповіла про інцидент з озброєним чоловіком у готелі Дніпра

Сьогодні 19:45
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У вівторок, 8 листопада, біля готелю на Робочій помітили поліцейських. Виявилося, що їх викликали тому, що всередині приміщення була людина зі зброєю.

Новости Днепра про Хотів сховатись: співробітниця розповіла про інцидент з озброєним чоловіком у готелі Дніпра

За інформацією від співробітниці готелю, чоловік – громадянин іншої країни, української мови він не знає. Він заповнював анкету і раптом побіг від стійки адміністратора. 

Жінка помітила в нього предмет, схожий на пістолет. Вона злякалась й сказала колезі, щоб та викликала поліцію. За її словами, чоловік немов хотів від когось сховатися.

Правоохоронці приїхали та затримали його. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Усі обставини встановлюються.

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Новости Днепра про Хотів сховатись: співробітниця розповіла про інцидент з озброєним чоловіком у готелі ДніпраУкраїнська Новости Днепра про Хотів сховатись: співробітниця розповіла про інцидент з озброєним чоловіком у готелі ДніпраРусский

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