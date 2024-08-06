Хотів помститися сусіду: у Кривому Розі підліток підпалив голуб’ятню

У Кривому Розі молодий хлопець вигадав підступний план помсти сусіду.

У Кривому Розі підліток підпалив голуб’ятню.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Таким чином хлопець вирішив помститися своєму сусіду, який нібито побив його кота.

Внаслідок займання було повністю знищено сарай, саму голуб’ятню та птахів, які проживали всередині: 113 дорослих осіб та 15 пташенят.

На суді своєї провини хлопець не визнав. Йому дали два роки випробувального терміну, а також виписали відшкодування власнику знищеного майна у розмірі 130 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині чоловік підпалив будинок сусіда з людьми всередині, аби помститися.

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