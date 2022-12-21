Хотів почути кохану: у Дніпрі рятували бійця з опіками лиця та відірваними руками

У Дніпрі лікують 23-річного бійця, який втратив руки та отримав серйозні опіки.

Історію 23-річного Дмитра розповів гендиректор лікарні Мечникова Сергій Риженко.

За його словами, хлопець родом із Кропивницького, його мама померла, тому він лишився з бабусею. Разом з братом Євгеном вони долучилися до ЗСУ.

На жаль, Дмитро отримав серйозні поранення. З відірваними руками, обгорілим обличчям, численними переломами та травмами його привезли до Дніпра.

Реаніматологи зробили майже неможливе – врятували життя хлопцеві. Зараз він дихає самостійно без апарата ШВЛ та розмовляє. На жаль, його обличчя сильно обпечене і невідомо, чи зможе Дмитро бачити в майбутньому.

За словами лікарів, Дмитро хотів тільки одного – почути кохану Аню, з якою їх розлучила війна. Він не наважувався попросити телефон.

Сьогодні йому піднесли до вуха слухавку, Аня сказала, що вона поряд, заходить у реанімацію.

День зустрічей, приїхала Аня та брат.

В обох на очах сльози.

Побачивши обпалене, поранене тіло Дмитра, питають, що буде далі. Може, у нас все вийде, я так скучив, – сказав Дмитро, зустрічаючи рідних, майже не бачачи їх обпаленими очима, – розповів Риженко.

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