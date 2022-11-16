Хотіли зарядити телефон: під Дніпром троє дітей отруїлися парами бензину

У Дніпрі лікують трьох хлопчиків, які отруїлися парами бензину.

Троє хлопчиків віком від 10 до 16 років потрапили до лікарні в Дніпрі. Як розповіла мама двох із них, сім’я живе в Сурсько-Литовському в приватному будинку. Нещодавно родина придбала бензиновий генератор, пише Інформатор. Вчора 15 листопада, коли зникло світло, його ввімкнули в літній кухні.

Пізніше до двох хлопчиків прийшов їхній 16-річний сусід, який дружить з братами. Той попросив зарядити мобільний телефон. Школярі погодилися і пішли в літню кухню, щоб ввімкнути генератор. Діти провели там близько 40 хвилин. У якийсь момент їм стало погано. Вони розповіли мамі, що відчувають нудоту та запаморочення.

Хлопчиків забрали до лікарні в Дніпрі. Попередньо, діти отруїлися парами бензину.

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