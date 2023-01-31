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Хотіли, щоб їх “звільнили від нацизму”: на Дніпропетровщині затримали двох проросійських агітаторів

Сьогодні 12:57
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На Дніпропетровщині затримали нових проросійських агітаторів.

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Так, за словами СБУ, у Кам’янському затримали двох місцевих мешканців, які поширювали російську пропаганду.

Чоловік, який раніше працював в одному із обслуговуючих підприємств Дніпропетровщини, тісно спілкується з друзями з РФ. На своїй сторінках в соцмережах він поширює антиукраїнські матеріали та закликає до підтримки окупаційного режиму.

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Ще одна мешканка Кам’янського, яка раніше працювала на об’єкті критичної інфраструктури, захопилася ідеями руського миру та розповсюджувала антиукраїнські матеріали. Вона закликала звільнити її “від українського нацизму”.

Обох затримали, а під час обшуків вилучили телефони та техніку, за допомогою якої вони поширювали ворожі меседжі.

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