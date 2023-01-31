Хотіли, щоб їх “звільнили від нацизму”: на Дніпропетровщині затримали двох проросійських агітаторів

На Дніпропетровщині затримали нових проросійських агітаторів.

Так, за словами СБУ, у Кам’янському затримали двох місцевих мешканців, які поширювали російську пропаганду.

Чоловік, який раніше працював в одному із обслуговуючих підприємств Дніпропетровщини, тісно спілкується з друзями з РФ. На своїй сторінках в соцмережах він поширює антиукраїнські матеріали та закликає до підтримки окупаційного режиму.

Ще одна мешканка Кам’янського, яка раніше працювала на об’єкті критичної інфраструктури, захопилася ідеями руського миру та розповсюджувала антиукраїнські матеріали. Вона закликала звільнити її “від українського нацизму”.

Обох затримали, а під час обшуків вилучили телефони та техніку, за допомогою якої вони поширювали ворожі меседжі.

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