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Хотілося салюту: у Кам’янському чоловікові відірвало руку петардою

Сьогодні 17:05
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І хоча в Україні заборонили продаж та використання піротехніки, проте знаходяться люди, які використовують петарди та намагаються запустити салюти.

Новости Днепра про Хотілося салюту: у Кам'янському чоловікові відірвало руку петардою

Як розповіла керівниця Кам’янської станції швидкої допомоги, у місті відірвало кисть чоловікові, який придбав петарду.

Ввечері 6 грудня, до медиків звернулися містяни і розповіли, що чоловікові потрібна допомога, тому що той підібрав якийсь блискучий предмет, який вибухнув у нього в руках. У потерпілого відірвана кисть та велика крововтрата.

Прибувши на виклик, медики з’ясували, що 45-річний чоловік придбав салютну петарду і тримав її в кишені.

А на місці виявилось, що чоловік 45 років в алкогольному сп’янінні придбав і тримав в руці в кармані салютну петарду, хотів застосувати, але вона  там же, в кармані, раптово вибухнула, – розповіла медик.

У потерпілого рвані рани правої кисті і садна обличчя на фоні алкогольного сп’яніння. Бригадою ЕМД надана допомога, оброблені рани, накладена пов’язка і постраждалий підвезений до травмпункту ЛШМД м. Кам’янське. 

Тому краще не ризикуйте, а салюти під час війни – не на часі.

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Новости Днепра про Хотілося салюту: у Кам'янському чоловікові відірвало руку петардоюУкраїнська Новости Днепра про Хотілося салюту: у Кам'янському чоловікові відірвало руку петардоюРусский

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