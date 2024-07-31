“Хотіла обійняти, але не дозволили” : мати підозрюваного у вбивстві Фаріон жителя Дніпра про затримання

Мати дніпрянина, який підозрюється у вбивстві Ірини Фаріон, розповіла деталі затримання.

Матір 18-річного жителя Дніпра, підозрюваного у вбивстві Фаріон, Олена, поділилася деталями затримання сина.

Про це пише телеканал Дніпро TV.

За словами жінки, на момент вбивства мовознавиці хлопець мандрував містами Західної частини України та проводив час із друзями. Ірину Фаріон у родині ніколи не згадували, для них вона була “невідомою фігурою”.

Олена розповіла деталі того дня, коли спецпризначенці затримали її сина.

Насправді, я перебувала вдома, але мене обманом виманили з помешкання і забрали ключі. Я питала, що відбувається, але ніхто не міг пояснити. Ми цілу годину стояли на вулиці, не розуміючи, що це за перехоплення. Я була в повному збентеженні. Коли я запитала поліцейських про свої ключі, вони відповіли, що вони у мого сина. І я зрозуміла, що він мене обдурив, забравши таким чином ключі, – говорить жінка.

За її словами, коли вона повернулася у квартиру, помітила, що “все було розбите і відкрите”, а В’ячеслав уже стояв у наручниках.

Тоді Олені повідомили, що її сина затримали через підозру у вбивстві, на той момент вона не припускала, що йдеться про смерть Ірини Фаріон.

Він сказав, що любить мене і тата. І сказала йому, що люблю його. Хотіла обійняти, але не дозволили. Я запідозрила, що тут щось не так, можливо, помилка або підстава, – каже вона.

Сусіди В’ячеслава завжди бачили у ньому слухняного та активного хлопця, який ніколи не наважився б на подібний злочин.

Як розповіла його мати, хлопець за тиждень до поїздки тричі відвідував різні міста у західній частині України, зокрема Тернопіль та Львів.

Через зміни в планах його друзів, він неодноразово змінював місцезнаходження. Наприклад, хтось не міг приїхати у Львів, а хтось — в інше місто. Я не знаю всіх деталей цих змін, – говорить вона.

Жінка прибула у Тернопіль, думаючи, що він знаходиться там, однак згодом дізналася, що на той момент хлопець перебував у Львові.

Востаннє вона бачила сина 25 липня, після цього – суд. За її словами, побачення з ним не дозволили, змогла побачити сина лише в телевізорі під час судового засідання.

Він завжди був впевненим у собі, прямим і чесним, ніколи не ухилявся. У нього було своєрідне почуття гумору. Пам’ятаю, коли на запитання “Ти що, язика проковтнув?” він показав його. І саме таким я бачу свого сина: коли потрібно діяти, він діє, не зациклюючись на порожніх розмовах, – прокоментувала Олена нещодавній випадок під час засідання.

Наразі вона збирає кошти на адвоката для подальшого доведення невинності хлопця.

Нагадаємо, мати підозрюваного у вбивстві жителя Дніпра розповіла ЗМІ, що на фотографіях – не її син.

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