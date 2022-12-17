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  • Ходив з великим котом: у Дніпрі журналіст напідпитку стріляв з пістолета

Ходив з великим котом: у Дніпрі журналіст напідпитку стріляв з пістолета

Сьогодні 20:15
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У Дніпрі молодик з посвідченням журналіста стріляв з пістолета посеред вулиці.

Новости Днепра про Ходив з великим котом: у Дніпрі журналіст напідпитку стріляв з пістолета

Інцидент стався 14 грудня на вулиці Шинній. Місцеві мешканці зателефонували до поліції та повідомили про молодого чоловіка, який тримав великого кота та стріляв у повітря. Чоловік вистрелив тричі, пише “Репортер”.

Приїхавши на виклик, патрульні побачили 24-річного дніпрянина. Під час обшуку у нього знайшли травматичний пістолет та 17 патронів. Молодик мав при собі посвідчення журналіста-кореспондента журналу та дозвіл на зброю.

Чоловік поводив себе агресивно, тому його затримали і доправили до відділку для з’ясування всіх обставин.

Новости Днепра про Ходив з великим котом: у Дніпрі журналіст напідпитку стріляв з пістолета

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Новости Днепра про Ходив з великим котом: у Дніпрі журналіст напідпитку стріляв з пістолетаУкраїнська Новости Днепра про Ходив з великим котом: у Дніпрі журналіст напідпитку стріляв з пістолетаРусский

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