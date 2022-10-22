Ходив з ножем у кущах: у Дніпрі затримали чоловіка, який вчора пирнув переселенця на Перемозі

21 жовтня, на Перемозі, в районі спортивного клубу "Схід" невідомий пирнув ножем 25-річного хлопця.

Дівчина потерпілого розповіла, що вони з хлопцем шукали собаку, який нещодавно втік. У якийсь момент з кущів винирнув чоловік, який зненацька ударив ножем її знайомого.

Зловмисник втік з місця події, а постраждалого хлопця забрали медики. Сьогодні в патрульній поліції повідомили, що нападника затримали.

У пресслужбі розповіли, що учора спецлінії 102 надійшло повідомлення про нанесення ножового поранення у живіт 25-річному чоловіку у Соборному районі. Патрульні одразу прибули на місце події. Потерпілому, як виявився переселенцем з Миколаєва, надавали медичну допомогу лікарі.

З’ясувавши прикмети нападника, поліціянти почали пошуки. Під час відпрацювання прилеглої території вони помітили громадянина, схожого за прикметами та зупинили його. Під час поверхневої перевірки у нього виявили ніж із залишками крові. Підозрюваного відправили у відділок.

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