Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Ходив з ножем у кущах: у Дніпрі затримали чоловіка, який вчора пирнув переселенця на Перемозі

Ходив з ножем у кущах: у Дніпрі затримали чоловіка, який вчора пирнув переселенця на Перемозі

Сьогодні 18:01
просмотров

21 жовтня, на Перемозі, в районі спортивного клубу "Схід" невідомий пирнув ножем 25-річного хлопця.

Новости Днепра про Ходив з ножем у кущах: у Дніпрі затримали чоловіка, який вчора пирнув переселенця на Перемозі

Дівчина потерпілого розповіла, що вони з хлопцем шукали собаку, який нещодавно втік. У якийсь момент з кущів винирнув чоловік, який зненацька ударив ножем її знайомого.

Зловмисник втік з місця події, а постраждалого хлопця забрали медики. Сьогодні в патрульній поліції повідомили, що нападника затримали. 

У пресслужбі розповіли, що учора спецлінії 102 надійшло повідомлення про нанесення ножового поранення у живіт 25-річному чоловіку у Соборному районі. Патрульні одразу прибули на місце події. Потерпілому, як виявився переселенцем з Миколаєва, надавали медичну допомогу лікарі. 

З’ясувавши прикмети нападника, поліціянти почали пошуки. Під час відпрацювання прилеглої території вони помітили громадянина, схожого за прикметами та зупинили його. Під час поверхневої перевірки у нього виявили ніж із залишками крові. Підозрюваного відправили у відділок. 

Читайте також:

Новости Днепра про Ходив з ножем у кущах: у Дніпрі затримали чоловіка, який вчора пирнув переселенця на ПеремозіУкраїнська Новости Днепра про Ходив з ножем у кущах: у Дніпрі затримали чоловіка, який вчора пирнув переселенця на ПеремозіРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Відкрилась шлункова кровотеча: у Дніпрі чоловік ледь не помер через знеболювальне
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:45
    Відкрилась шлункова кровотеча: у Дніпрі чоловік ледь не помер через знеболювальне

    У Дніпрі чоловік отруївся знеболювальними. 

    Заммера Дніпра розповів, як карають тих, хто не економить електроенергію
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:01
    Заммера Дніпра розповів, як карають тих, хто не економить електроенергію

    У Дніпрі боротимуться з підприємцями, які порушують режим економії електроенергії.

    У Дніпрі на трамвайній колії знайшли людські кінцівки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:08
    У Дніпрі на трамвайній колії знайшли людські кінцівки

    Моторошну знахідку помітили на вулиці Маяковського в Новокодацькому районі Дніпра.

    У Дніпрі чоловіки крали гуманітарку, яку мали охороняти 
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:13
    У Дніпрі чоловіки крали гуманітарку, яку мали охороняти 

    У Дніпрі сторожі одного із підприємств, де зберігали гуманітарку, крали…

    Наверх