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  • Хочуть підключити до Криму: ЗАЕС знову повністю знеструмлена через обстріли окупантів

Хочуть підключити до Криму: ЗАЕС знову повністю знеструмлена через обстріли окупантів

Сьогодні 10:50
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ЗАЕС знову знеструмлена та працює на генераторах через обстріли росіян.

Новости Днепра про Хочуть підключити до Криму: ЗАЕС знову повністю знеструмлена через обстріли окупантів

Через обстріли 2 листопада пошкоджені дві останні високовольтні лінії звʼязку ЗАЕС з українською енергосистемою. О 23:04 станція перейшла в режим повного знеструмлення. Включились всі 20 дизель-генераторів. У режимі повної відсутності електрики пального для дизель-генераторів вистачить на 15 діб.

Наразі схему живлення власних потреб ЗАЕС оптимізували, працюють 9 дизель-генераторів. Пʼятий та шостий енергоблоки, які були в гарячому стані, переводять в холодний стан, про це повідомляє Енергоатом.

Пізніше в Енергоатомі зазначили, що це чергова спроба окупантів перепідключити ЗАЕС до окупованого Криму та Донбасу. Вони планують провести ремонт знищених високовольтних ліній та перепідключити їх до Криму. 

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Новости Днепра про Хочуть підключити до Криму: ЗАЕС знову повністю знеструмлена через обстріли окупантівУкраїнська

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