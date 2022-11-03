Хочуть підключити до Криму: ЗАЕС знову повністю знеструмлена через обстріли окупантів

Через обстріли 2 листопада пошкоджені дві останні високовольтні лінії звʼязку ЗАЕС з українською енергосистемою. О 23:04 станція перейшла в режим повного знеструмлення. Включились всі 20 дизель-генераторів. У режимі повної відсутності електрики пального для дизель-генераторів вистачить на 15 діб.
Наразі схему живлення власних потреб ЗАЕС оптимізували, працюють 9 дизель-генераторів. Пʼятий та шостий енергоблоки, які були в гарячому стані, переводять в холодний стан, про це повідомляє Енергоатом.
Пізніше в Енергоатомі зазначили, що це чергова спроба окупантів перепідключити ЗАЕС до окупованого Криму та Донбасу. Вони планують провести ремонт знищених високовольтних ліній та перепідключити їх до Криму.
Читайте також:
Автор:
Росіяни спровокували екологічну катастрофу на Запорізькій АЕС. Внаслідок зупинки енергоблоків…
Росіяни продовжують системний терор Запорізької області.
Важлива інформація!
Через російські обстріли ЗАЕС знову на дизель-генераторах - окупанти пошкодили…