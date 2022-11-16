Хочуть активувати 4 статтю: Польща ініціювала скликання Ради НАТО

Посли країн НАТО проведуть екстрену зустріч на прохання Польщі на підставі ст. 4 статуту альянсу. Про це у середу, 16 листопада, повідомило Reuters із посиланням на двох європейських дипломатів.
Відповідно до статті 4 установчого договору НАТО, члени можуть порушити будь-яке питання, яке викликає занепокоєння, особливо пов’язане з безпекою будь-якої країни-члена.
Нагадаємо, вчора в польському селі Пшеводів Люблінського воєводства на кордоні з Україною впало дві російських ракети. Вони потрапили у зерносушарки. Двоє людей загинули.
Польське МЗС підтвердило, що ракети, які впали є російськими, тому викликали для пояснень посла РФ. Зі свого боку, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає переконливих доказів того, хто запустив ракету. Триває слідство.
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