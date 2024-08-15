“Хочу онука, схожого на сина”: батьки військового, який лежить у комі у лікарні Дніпра, просять дозволити використання його біоматеріалу

В лікарні Мечникова у Дніпрі зібрали консиліум задля вирішення питання використання біоматеріалу військового, мозок якого помер.

Батьки військового, мозок якого помер у лікарні Дніпра, попросили його біоматеріал.

Про жінку, яка втратила сина, розповів гендиректор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І. Мечникова Сергій Риженко на своїй сторінці у Facebook.

Я хочу внука, схожого на сина… Це каже мама Героя, син якої з пораненням голови (кома 3), в реанімації Мечникова. На КТ вторинна ішемія головного мозку. Нейрохірурги, як кришталеву вазу, обдивляються поранення, боячись кожним рухом привести до загибелі Героя. Прогноз, на жаль, невтішний – мозок помер, – йдеться у дописі Сергія Риженко. Після того, як лікарі розповіли про наслідки поранення, у батьків не залишилося жодної надії на те, що син колись прокинеться. Саме тому після розмови зі спеціалістами у них було лише єдине прохання – дати можливість взяти пункцію сперми сина, аби народилось нове життя.

Важливо також зазначити, що дівчина, з якою зустрічався важкопоранений Герой, погодилася виносити та народити дитину коханого.

Саме тому у лікарні зібрали консиліум за участі юристів.

Питання використання біоматеріалу в разі загибелі було й залишається юридично сірою зоною. У жодному законі не прописані ні дозволи, ні заборони, – написав Сергій Риженко.

За словами лікаря, зазвичай під час кріоконсервації клініки підписують якомога більше документів, серед них: матеріальна довіреність на дружину чи партнерку. Окрім цього, в договорах прописують варіанти, хто може користуватися біоматеріалом у разі втрати дієздатності людини.

Згідно з законопроєктом від 30 січня 2024 року №10448 репродуктивні клітини загиблого військового можна зберігати протягом трьох років безкоштовно . Подовження зберігання можливе лише за рахунок інших осіб. Завдяки цьому Закону, після народження дитини загиблий визнається батьком (або матір’ю) дитини.

Однак у законопроєкті є деякі нюанси: враховується остання воля померлого у вигляді уніфікованої заяви. Волевиявлення повинні бути посвідчені нотаріально.

Тож, на жаль, у разі відсутності Нотаріального документу забір біоматеріалу та його використання заборонено.

Дуже хочемо, щоб всі матусі, всі жінки важкопорпнених Героїв мали право і змогу народити маленького українця та зберегти династію відважних воїнів, – зазначив Сергій Риженко.

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