“Хочу онука, схожого на сина”: батьки військового, який лежить у комі у лікарні Дніпра, просять дозволити використання його біоматеріалу
“Хочу онука, схожого на сина”: батьки військового, який лежить у комі у лікарні Дніпра, просять дозволити використання його біоматеріалу
Сьогодні 13:41
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В лікарні Мечникова у Дніпрі зібрали консиліум задля вирішення питання використання біоматеріалу військового, мозок якого помер.
Батьки військового, мозок якого помер у лікарні Дніпра, попросили його біоматеріал.
Про жінку, яка втратила сина, розповівгендиректор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І. Мечникова Сергій Риженко на своїй сторінці у Facebook.
Я хочу внука, схожого на сина… Це каже мама Героя, син якої з пораненням голови (кома 3), в реанімації Мечникова. На КТ вторинна ішемія головного мозку. Нейрохірурги, як кришталеву вазу, обдивляються поранення, боячись кожним рухом привести до загибелі Героя. Прогноз, на жаль, невтішний – мозок помер, – йдеться у дописі Сергія Риженко.
Після того, як лікарі розповіли про наслідки поранення, у батьків не залишилося жодної надії на те, що син колись прокинеться. Саме тому після розмови зі спеціалістами у них було лише єдине прохання – дати можливість взяти пункцію сперми сина, аби народилось нове життя.
Важливо також зазначити, що дівчина, з якою зустрічався важкопоранений Герой, погодилася виносити та народити дитину коханого.
Саме тому у лікарні зібрали консиліум за участі юристів.
Питання використання біоматеріалу в разі загибелі було й залишається юридично сірою зоною. У жодному законі не прописані ні дозволи, ні заборони, – написав Сергій Риженко.
За словами лікаря, зазвичай під час кріоконсервації клініки підписують якомога більше документів, серед них: матеріальна довіреність на дружину чи партнерку. Окрім цього, в договорах прописують варіанти, хто може користуватися біоматеріалом у разі втрати дієздатності людини.
Згідно з законопроєктом від 30 січня 2024 року №10448 репродуктивні клітини загиблого військового можна зберігати протягом трьох років безкоштовно. Подовження зберігання можливе лише за рахунок інших осіб. Завдяки цьому Закону, після народження дитини загиблий визнається батьком (або матір’ю) дитини.
Однак у законопроєкті є деякі нюанси: враховується остання воля померлого у вигляді уніфікованої заяви. Волевиявлення повинні бути посвідчені нотаріально.
Тож, на жаль, у разі відсутності Нотаріального документу забір біоматеріалу та його використання заборонено.
Дуже хочемо, щоб всі матусі, всі жінки важкопорпнених Героїв мали право і змогу народити маленького українця та зберегти династію відважних воїнів, – зазначив Сергій Риженко.
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