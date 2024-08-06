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Хоч спека і повернеться, але вже не буде такою страшною для енергетики – Міненерго

Сьогодні 20:48
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У Міненерго відповіли, чи вплине на ситуацію в енергосистемі спека, яку прогнозують синоптики.

Новости Днепра про Хоч спека і повернеться, але вже не буде такою страшною для енергетики – Міненерго

Заступниця міністра енергетики повідомила про відновлення деяких потужностей. Очікується, що енергосистема краще впорається з майбутньою спекою, але споживачів закликають економити електроенергію в пікові години.

Майбутня спека вже не буде такою важкою для енергосистеми, адже вдалось відновити деякі потужності та ввести в роботу. Про це заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявила в ефірі телемарафону.

“Система дуже чутлива до будь-яких факторів. Що стосується спеки та як буде реагувати енергосистема, то ситуація може бути різною. На сьогодні, нам вдалося відновити деякі потужності та ввести в роботу, однак будемо дивитись на те, яке буде споживання”, – каже Гринчук.

Вона також закликає споживачів економно використовувати електроенергію, особливо в пікові години.

“Хоч спека і повернеться, вона вже не буде такою страшною, як це було 2 тижні тому”, – додала вона.

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Новости Днепра про Хоч спека і повернеться, але вже не буде такою страшною для енергетики – МіненергоУкраїнська

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