Хлопчиків більше: у Дніпрі за минулу добу народилося 15 немовлят - Днепр Инфо
Хлопчиків більше: у Дніпрі за минулу добу народилося 15 немовлят
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Сегодня 17:52

Життя продовжується.

Новости Днепра про Хлопчиків більше: у Дніпрі за минулу добу народилося 15 немовлят

У пологових будинках Дніпра за минулу добу, 4 лютого, на світ з’явилися 15 дітей.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

З них 4 дівчинки та 11 хлопчиків. Трьох діточок народили жінки-переселенки.

Українці – незламна нація.

Вистоїмо та переможемо!

Нагадаємо, раніше ми писали, що легкоатлетка із Дніпра з рекордом тріумфувала на змаганнях у Франції. 

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Новости Днепра про Хлопчиків більше: у Дніпрі за минулу добу народилося 15 немовлятУкраїнська

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