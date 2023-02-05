У пологових будинках Дніпра за минулу добу, 4 лютого, на світ з’явилися 15 дітей.
Про це повідомляє Дніпровська міська рада.
З них 4 дівчинки та 11 хлопчиків. Трьох діточок народили жінки-переселенки.
Українці – незламна нація.
Вистоїмо та переможемо!
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