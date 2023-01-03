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  • Хлопчиків більше: скільки дітей народилося у Дніпрі та області з початку війни

Хлопчиків більше: скільки дітей народилося у Дніпрі та області з початку війни

Сьогодні 14:49
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В області підрахували скільки дітей народилося у 2022 році.

Новости Днепра про Хлопчиків більше: скільки дітей народилося у Дніпрі та області з початку війни

Як повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, з січня по грудень 2022 року в Дніпрі та області народилося 16 тисяч дітей. Тільки 13,5 тисяч немовляти з’явилося на світ після 24 лютого, коли почалася повномасштабна війна.

Хлопчиків народилося трохи більше – 7065, а дівчаток – 6393.

Щедрим рік видався на двійні. На Дніпропетровщині їх народилося 48. А дві пари стали батьками трійні. 

Нагадаємо, у новорічну ніч в області з’явилося на світ четверо малюків. Це дві дівчинки та два хлопчика. У Дніпрі вночі 1 січня народилася лише одна дитина – хлопчик Данило. Він із сім’ї переселенців із Маріуполя, які втекли до нашого міста через війну.

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Новости Днепра про Хлопчиків більше: скільки дітей народилося у Дніпрі та області з початку війниУкраїнська

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