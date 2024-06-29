Хлопчикам 7 та 11 років: поліція Дніпра розшукує двох безвісти зниклих дітей

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
Неповнолітні пішли зі своїх домівок вчора, 28 червня. Вони проживали у с. Миколаївка, Петриківського району.
До цього часу їх місцезнаходження невідоме.
Прикмети Ярослава: на вигляд 11 років, зріст приблизно 150 см, худорлявої статури, волосся коротке світло-русяве, очі блакитні.
Був одягнений у шорти та футболку. Пересувається на велосипеді чорного кольору з помаранчевими літерами.
Прикмети Артура: на вигляд 7-8 років, худорлявої статури, зріст приблизно 120 см, волосся коротке темно-русяве, очі карі.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування дітей, будь ласка повідомте за телефоном: (096) 884 83 94 або 102.
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