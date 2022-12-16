Хлопчик залишився сиротою: у Кривому Розі під завалами загинула майже вся родина

За словами Валентина Резніченко, вранішній ракетний удар забрав життя трьох людей. Під завалами загинула 64-річна жінка та молоде подружжя. Наразі рятувальники разом з кінологами шукають їхнього півторарічного сина.
Відомо, що у подружжя є ще один син – йому 7 років. Він цього ранку був у бабусі. Дитина залишилася сиротою. Телеграм-канал Свої показав фото загиблих.
Ще тринадцятеро людей поранені. У тому числі і четверо дітей – всі вони у лікарні. 7-річна дівчинка у тяжкому стані.
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