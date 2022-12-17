Хлопчик дивом вижив: в Уганді бегемот проковтнув дворічну дитину

На дитину напали 4 грудня близько 15:00 за місцевим часом (7 ранку за східним часом) у районі Катве-Кабаторо на південному заході Уганди. Хлопчик на ім’я Іга Пол грав біля будинку його сім’ї, розташованого поряд із озером Катве.
За даними поліції, після того, як тварина схопила дитину і почала її ковтати, ситуацію врятував місцевий житель Кріспас Багонза. Він побачив те, що сталося, і кинув у бегемота камінь. Таким чином він налякав його, змусивши випустити жертву з рота.
Після інциденту хлопчика було доставлено до найближчої клініки для лікування травм руки. В даний час дитину вже виписали, вона повністю відновилася. Йому також вкололи вакцину від сказу.
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