Хірурги із Дніпра витягли уламок із серця бійця ЗСУ
Хірурги із Дніпра витягли уламок із серця бійця ЗСУ
Сьогодні 19:09
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У Дніпрі кардіохірурги витягли уламок із серця бійця.
Як повідомили в КП «ДОКЦКК»ДОР» цього разу їм довелося лікувати 33-річного бійця ЗСУ.
Бійця привезли в реанімаційне відділення вночі. У нього вогнепальне осколкове поранення лівої половини грудної клітини. Медики діагностували осколкове ураження порожнини перикарду з наявністю стороннього тіла.
Під час операції кардіохірурги виявили пошкодження лівого шлуночка серця. Довелося перевести чоловіка на апарат штучного кровообігу, щоб витягнути уламок з серця. Окрім цього, медики вилучили кулю зі стінки грудної клітини пацієнта.
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