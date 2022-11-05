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Хірурги із Дніпра витягли уламок із серця бійця ЗСУ

Сьогодні 19:09
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У Дніпрі кардіохірурги витягли уламок із серця бійця.

Новости Днепра про Хірурги із Дніпра витягли уламок із серця бійця ЗСУ

Як повідомили в КП «ДОКЦКК»ДОР» цього разу їм довелося лікувати 33-річного бійця ЗСУ.

 
Бійця привезли в реанімаційне відділення вночі. У нього вогнепальне осколкове поранення лівої половини грудної клітини. Медики діагностували осколкове ураження порожнини перикарду з наявністю стороннього тіла.
 
Під час операції кардіохірурги виявили пошкодження лівого шлуночка серця. Довелося перевести чоловіка на апарат штучного кровообігу, щоб витягнути уламок з серця. Окрім цього, медики вилучили кулю зі стінки грудної клітини пацієнта.
 
 

Тепер боєць має всі шанси на довге щасливе життя.

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Новости Днепра про Хірурги із Дніпра витягли уламок із серця бійця ЗСУУкраїнська

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