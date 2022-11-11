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Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ, – ГУР

Сьогодні 15:48
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Російські окупанти знову здійснили "жест доброї волі" та відступили під натиском ЗСУ із правого берега Херсонської області.

Новости Днепра про Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ, - ГУР

У Головному управлінні розвідки повідомляють, що українські війська уже заходять у Херсон. Фото і відео, де ЗСУ уже в місті, публікують у соцмережах.

Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ, – йдеться у повідомленні ГУР.

Також зазначається, що шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії.

Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України буде припинено. Кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений, – пишуть у ГУР.

Та нагадують, як окупантам, яких покинуло командування, здатися у полон.

Новости Днепра про Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ, - ГУР

Україна обов’язково поверне всі окуповані території!

Слава Україні! Слава ЗСУ!

Нагадаємо, раніше ми писали, що над будівлею Херсонської ОДА з’явився прапор.

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Новости Днепра про Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ, - ГУРУкраїнська

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