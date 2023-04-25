“Хеппі енду не буде”: окупанти в Запорізькій області розкопали сибірську виразку

Про це повідомляє у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров.
За даними Федорова, під час підготовки окопів окупанти випадково розрили скотомогильник і підчепили сибірську виразку.
В результаті інциденту ворожий підрозділ тепер сидить на карантині.
За даними мера, двох російських військових спочатку привезли до лікарні Мелітополя, але після підтвердження діагнозу швидко списали та вивезли у невідомому напрямку.
“Навіть українська земля відтісняє окупантів. Хеппі енду їм точно не буде”, – заявив він.
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