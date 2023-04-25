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  • “Хеппі енду не буде”: окупанти в Запорізькій області розкопали сибірську виразку

“Хеппі енду не буде”: окупанти в Запорізькій області розкопали сибірську виразку

Сьогодні 22:00
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Російські військові, риючи окопи в Запорізькій області, заразились сибірською виразкою.

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Про це повідомляє у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За даними Федорова, під час підготовки окопів окупанти випадково розрили скотомогильник і підчепили сибірську виразку.

В результаті інциденту ворожий підрозділ тепер сидить на карантині.

За даними мера, двох російських військових спочатку привезли до лікарні Мелітополя, але після підтвердження діагнозу швидко списали та вивезли у невідомому напрямку.

“Навіть українська земля відтісняє окупантів. Хеппі енду їм точно не буде”, – заявив він.

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