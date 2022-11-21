Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Хатинка домовика: на Перемозі в одному з дворів сфотографували дивну будівлю (ФОТО)

Хатинка домовика: на Перемозі в одному з дворів сфотографували дивну будівлю (ФОТО)

Сьогодні 17:05
просмотров

Такий дивний будиночок знаходиться у дворі на житловому масиві Перемога - неподалік від яхт-клубу "Січ".

Новости Днепра про Хатинка домовика: на Перемозі в одному з дворів сфотографували дивну будівлю (ФОТО)

У Дніпрі можна знайти дуже багато дивних будівель.

Так, місцеві мешканці сфотографували на житловому масиві Перемога хатинку домовика. Цей будиночок там стоїть вже років з 10. Раніше це було господарське приміщення, де зберігалися мітли. Але зараз приміщення пустує, там навіть хтось вирвав двері. Крім того, дуже часто місцеві мешканці викидають туди сміття.

Але, якщо не брати до уваги ці сумні факти, здається, що в місті з’явилася хатинка домовика!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Перемозі помітили Барбі-мобіль (ФОТО).

Читайте також:

Новости Днепра про Хатинка домовика: на Перемозі в одному з дворів сфотографували дивну будівлю (ФОТО)Українська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Могли здійснити самогубство через хворобу: у Дніпрі в лісосмузі знайшли мертвим літнє подружжя
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:23
    Могли здійснити самогубство через хворобу: у Дніпрі в лісосмузі знайшли мертвим літнє подружжя

    У Дніпрі в лісосмузі знайшли мертвими двох пенсіонерів.

    Наче хмари лежать на землі: Дніпро затягнуло густим туманом (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:44
    Наче хмари лежать на землі: Дніпро затягнуло густим туманом (ВІДЕО)

    У Дніпрі сильний туман.

    У Дніпрі в парку Глоби спилюють зелені дерева: що сталося
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:52
    У Дніпрі в парку Глоби спилюють зелені дерева: що сталося

    У дніпровському парку Глоби почали спилювати дерева.

    У боях на Донеччині загинув молодий вчений із Дніпра
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:12
    У боях на Донеччині загинув молодий вчений із Дніпра

    На Донеччині загинув 22-річний Володимир Гончар.

    Наверх