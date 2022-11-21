Хатинка домовика: на Перемозі в одному з дворів сфотографували дивну будівлю (ФОТО)

Такий дивний будиночок знаходиться у дворі на житловому масиві Перемога - неподалік від яхт-клубу "Січ".

У Дніпрі можна знайти дуже багато дивних будівель.

Так, місцеві мешканці сфотографували на житловому масиві Перемога хатинку домовика. Цей будиночок там стоїть вже років з 10. Раніше це було господарське приміщення, де зберігалися мітли. Але зараз приміщення пустує, там навіть хтось вирвав двері. Крім того, дуже часто місцеві мешканці викидають туди сміття.

Але, якщо не брати до уваги ці сумні факти, здається, що в місті з’явилася хатинка домовика!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Перемозі помітили Барбі-мобіль (ФОТО).

Читайте також:

Українська

Автор: