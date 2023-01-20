“Халку” тепер навіки 22: під Бахмутом загинув Герой з Кривого Рогу

В боях з росіянами загинув Олександр Онищенко з позивним “Халк”. Герой був родом з Кривого Рогу.

Криворіжець прийняв останній бій під Бахмутом. 14 січня він отримав важке поранення, лікарі зробили усе можливе, але врятувати бійця не змогли.

“Важка втрата для нашої організації, сміливості Олександра заздрить кожний. Його ім’я навіки закарбувалась в тисячолітню боротьбу України за національне майбутнє», – повідомили в ГО “Центурія”.

Герою було всього 22 роки.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: