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“Халку” тепер навіки 22: під Бахмутом загинув Герой з Кривого Рогу

Сьогодні 19:45
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В боях з росіянами загинув Олександр Онищенко з позивним “Халк”. Герой був родом з Кривого Рогу.

Новости Днепра про “Халку” тепер навіки 22: під Бахмутом загинув Герой з Кривого Рогу

Криворіжець прийняв останній бій під Бахмутом. 14 січня він отримав важке поранення, лікарі зробили усе можливе, але врятувати бійця не змогли.

“Важка втрата для нашої організації, сміливості Олександра заздрить кожний. Його ім’я навіки закарбувалась в тисячолітню боротьбу України за національне майбутнє», – повідомили в ГО “Центурія”.

Герою було всього 22 роки.

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Новости Днепра про “Халку” тепер навіки 22: під Бахмутом загинув Герой з Кривого РогуУкраїнська Новости Днепра про “Халку” тепер навіки 22: під Бахмутом загинув Герой з Кривого РогуРусский

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