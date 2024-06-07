Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Гинуть на залізниці через селфі: на Дніпропетровщині закликали батьків дбати про безпеку дітей

Гинуть на залізниці через селфі: на Дніпропетровщині закликали батьків дбати про безпеку дітей

Сьогодні 13:14
просмотров

У квітні та травні 2024 року на залізниці почастішали нещасні випадки з дітьми.

Новости Днепра про Гинуть на залізниці через селфі: на Дніпропетровщині закликали батьків дбати про безпеку дітей

За останні два місяці на залізниці від наїзду поїзда та ураження електричним струмом постраждали 5 дітей, двоє з них загинули.

Про це повідомили в Придніпровській залізниці у Facebook.

Там розповіли, що найчастіше діти заради забав вилазять на дах поїзду та фотографуються. Як наслідок, їх сильно б’є струмом, що призводить до сильних травм та навіть смерті. Також — на дітей може наїхати поїзд.

Батьків закликають розповідати дітям про небезпеку біля залізниці та дбати про них.

“Звертаємося до батьків та опікунів: поясніть дітям небезпеку гри поблизу залізничних колій, зачепінгу, селфі на рухомому складі та інфраструктурних об’єктах. Наголосіть на тому, що легковажність, необачність і нехтування правилами безпеки часто мають непоправні трагічні наслідки. Навчіть дітей безпечній поведінці на залізничному транспорті, зокрема й власним прикладом. Пам’ятайте: дбати про безпеку дітей – це ваш обов’язок!”, – наголосили в Придніпровській залізниці.

Читайте також:

Новости Днепра про Гинуть на залізниці через селфі: на Дніпропетровщині закликали батьків дбати про безпеку дітейУкраїнська Новости Днепра про Гинуть на залізниці через селфі: на Дніпропетровщині закликали батьків дбати про безпеку дітейРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі знову виникли проблеми з водопостачанням: адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:23
    У Дніпрі знову виникли проблеми з водопостачанням: адреси

    Внаслідок відключення електроенергії на деяких вулицях Дніпра у черговий раз…

    У Придніпровську з’явилися трамваї, але є нюанс
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:17
    У Придніпровську з’явилися трамваї, але є нюанс

    На ж/м Придніпровський з'явилися трамваї.

    На Дніпропетровщині у жінки передчасно почалися пологи: дитина народилася у кареті швидкої
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:30
    На Дніпропетровщині у жінки передчасно почалися пологи: дитина народилася у кареті швидкої

    На Павлоградщині 40-річна жінка передчасно народила дитину прямо в кареті…

    На фронті загинув футболіст з Кривого Рогу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:28
    На фронті загинув футболіст з Кривого Рогу

    На війні загинув футболіст з Кривого Рогу Владислав Хаткевич.

    Наверх