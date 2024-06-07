Гинуть на залізниці через селфі: на Дніпропетровщині закликали батьків дбати про безпеку дітей

За останні два місяці на залізниці від наїзду поїзда та ураження електричним струмом постраждали 5 дітей, двоє з них загинули.
Про це повідомили в Придніпровській залізниці у Facebook.
Там розповіли, що найчастіше діти заради забав вилазять на дах поїзду та фотографуються. Як наслідок, їх сильно б’є струмом, що призводить до сильних травм та навіть смерті. Також — на дітей може наїхати поїзд.
Батьків закликають розповідати дітям про небезпеку біля залізниці та дбати про них.
“Звертаємося до батьків та опікунів: поясніть дітям небезпеку гри поблизу залізничних колій, зачепінгу, селфі на рухомому складі та інфраструктурних об’єктах. Наголосіть на тому, що легковажність, необачність і нехтування правилами безпеки часто мають непоправні трагічні наслідки. Навчіть дітей безпечній поведінці на залізничному транспорті, зокрема й власним прикладом. Пам’ятайте: дбати про безпеку дітей – це ваш обов’язок!”, – наголосили в Придніпровській залізниці.
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