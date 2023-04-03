Гибель рос-воєнкора Татарського: у РФ затримали вбивцю та звинувачують спецслужби України

На Росії затримали ймовірну вбивцю російського воєнкора та пропагандиста Владлена Татарського.

Слідчий комітет РФ заявив про затримання Дар’ї Трепової, яку підозрюють у вбивстві російського воєнкора та пропагандиста Владлена Татарського.

За даними росЗМІ, силовики обшукали будинок, де переховувалася Трєпова та затримали ймовірну вбивцю. Також, у РФ заявили, що вибух в кафе це справа рук українських спецслужб.

Вчинений вчора теракт щодо Владлена Татарського було сплановано українськими спецслужбами, – таку заяву опублікував так званий “Національний антитерористичний комітет РФ”.

Зазначимо, що в Україні цю заяву поки що не прокоментували.

За твердженням антитерористичного комітету РФ, затримана Дар’я Трепова є активною прихильницею “Фонду боротьби з корупцією”, який очолює Навальний. Наразі, слідчі встановлюють мотиви Трепової.

Сама Трепова каже, що її намагаються підставити.

Що передувало?

Вибух в кафе у середмісті Санкт-Петербурга пролунав ввечері 2 квітня. Як стало відомо пізніше, там відбувався творчий вечір російського пропагандиста та воєнкора Владлена Татарського.

Внаслідок вибуху постраждало 15 людей, а Владлен Татарський загинув на місці. За інформацією ЗМІ, вибухівку до кафе принесла дівчина, яка подарувала Тарарському статуєтку. Після цього вона пішла з приміщення.

Зазначимо, що за даними ЗМІ, вибух стався у кафе Стріт-бар, яке належить ватажку ПВК Вагнера Євгену Пригожину. Тому цілком можливо, що це внутрішні розбірки та справа рук ФСБ.

Що відомо про Владлена Татарського?

Владлен Татарський це творчий псевдонім Максіма Фоміна, який родом із Макіївки Донецької області. У 2011 році він був засуджений до 12 років в’язниці за збройне пограбування банку, а в 2014 році втік на волю та приєднався до так званого “ополчення ДНР”. Пізніше “побудував кар’єру” воєнкора та став російським пропагандистом.

У мережі натякають на цікавий збіг подій. Дочку ідеолога “руського міра” Дарію Дугіну убили 20 серпня. Через три тижні Харківщина була деокупована. Зрадник та колаборант Стрємоусов помер 9 листопада – через 2 дні до звільнили Херсон. Нічого не стверджуємо, але дійсно цікава аналогія, особливо перед очікуваним весняним наступом ЗСУ.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: