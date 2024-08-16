Гужова переправа та трамвайні рейки: незвичайні факти про міст на Монастирський острів у Дніпрі

До початку повномасштабного вторгнення цей міст хотіли реконструювати, оскільки він перебуває у поганому стані. На ньому заборонено вільний рух автомобілів, але ще можливий проїзд спецтранспорту. Збудували міст 70 років тому і за цей час він неодноразово змінювався.

Журналісти dnepr.info дізналися цікаві факти про міст на Монастирський острів.

Монастирський острів – одне із найпопулярніших місць відпочинку серед мешканців Дніпра. Дістатися до нього можна або на каяку чи сапі, або через міст, що примикає до парку Шевченка.

Міст був не завжди, до того, як була побудована Дніпро ГЕС, пройтися до острова можна було практично по суші – до нього вів інший невеликий острів. Тому острів жителі Катеринослава часто переганяли худобу для випасу на зеленій території, якою і був острів.

На початку минулого століття для того, щоб з острова і на острів можна було приїхати з возом, був зведений гужовий міст, але простояв він не довго. Побудований у 1914 році він був зруйнований під час Першої світової війни. Відразу після неї було задумано на місці гужового збудувати трамвайний міст, під нього навіть звели опори, але проект залишився нереалізованим.

1954 року з’явився пішохідний міст.

На початку 2000-х серед молодят стало дуже модним вішати замочки на міст, які символізували вічне кохання. Через це міст навіть трошки нахилився в один бік. Бачачи таку ситуацію місцева влада побудувала біля мосту лаву закоханих та дерево щастя і тепер усі молодята вішають замочки саме на них. Але прогулюючись мостом можна побачити, що де-не-де на його перилах все ж таки з’являються великі замки.

Також близько 20 років тому біля мосту з’явилися сходи, і потрапити на Монастирський острів стало можливим не лише з «материкової» частини парку, а й з набережної.

У 2021 році у Дніпрі заговорили про те, щоб побудувати дворівневий міст замість пішохідного. На першому рівні мала бути зона для пішоходів та велотранспорту, на другому – зона для автотранспорту. Але через війну плани залишилися не реалізованими.

фото: А. Костюк, Н. Бусигіна

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