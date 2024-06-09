ГУР: у рф вперше уражено Су-57

Вчора, 8 червня, на території аеродрому “ахтубінск” уражено винищувач Су-57.

Про це повідомляє ГУР з посиланням на супутникові знімки стоянки літака на аеродромі.

В астраханській області рф на аеродрому, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57. Про це свідчать супутникові знімки стоянки літака на ворожому аеродромі, — йдеться у дописі ГУР.

На знімках, які були зроблені 7 червня, винищувач стоїть цілий. А вже наступного дня зʼявились вирви від вибуху та характерні плями пожежі.

Су-57 ― найсучасніший винищувач росії. Він може використовувати ракети Х-59 та Х-69.

Відзначимо, що ураження Су-57 ― перший такий випадок в історії.

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