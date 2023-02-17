Гуляв з друзями: у Дніпрі підліток упав з 5 поверху покинутої будівлі

Учора, 16 лютого, троє підлітків гуляли у покинутій будівлі на вулиці Усенка.
На п’ятому поверсі один із них зірвався і впав униз.
Про це повідомляє “Дніпро оперативний”.
На щастя, 14-річний хлопець вижив. Його у тяжкому стані госпіталізували до обласної дитячої лікарні з діагнозом – політравма.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Нікополі вогнеборці врятували під час пожежі жінку.
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