Гуляв з друзями: у Дніпрі підліток упав з 5 поверху покинутої будівлі

Підліток вижив.

Учора, 16 лютого, троє підлітків гуляли у покинутій будівлі на вулиці Усенка.

На п’ятому поверсі один із них зірвався і впав униз.

Про це повідомляє “Дніпро оперативний”.

На щастя, 14-річний хлопець вижив. Його у тяжкому стані госпіталізували до обласної дитячої лікарні з діагнозом – політравма.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Нікополі вогнеборці врятували під час пожежі жінку.

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