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Гуляв містом із прапором «срср»: у Кривому Розі затримали чоловіка

Сьогодні 18:45
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У Кривому Розі 55-річний чоловік накинув на плечі прапор «срср» та гуляв з ним містом.

Новости Днепра про Гуляв містом із прапором «срср»: у Кривому Розі затримали чоловіка

По вулиці Малиновського чоловік ходив з «радянським» прапором. Правоохоронці поїхали на місце та знайшли чоловіка, у якого на плечах був прапор «срср».

Таким чином він здійснив поширення та публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму. 

Чоловік свою провину визнав, запобіжний захід йому не обирався.

Джерело: “Дніпро Оперативний”

Новости Днепра про Гуляв містом із прапором «срср»: у Кривому Розі затримали чоловікаУкраїнська Новости Днепра про Гуляв містом із прапором «срср»: у Кривому Розі затримали чоловікаРусский

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