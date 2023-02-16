Гуляв містом із прапором «срср»: у Кривому Розі затримали чоловіка

По вулиці Малиновського чоловік ходив з «радянським» прапором. Правоохоронці поїхали на місце та знайшли чоловіка, у якого на плечах був прапор «срср».
Таким чином він здійснив поширення та публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму.
Чоловік свою провину визнав, запобіжний захід йому не обирався.
Джерело: “Дніпро Оперативний”
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