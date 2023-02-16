Гуляв містом із прапором «срср»: у Кривому Розі затримали чоловіка

У Кривому Розі 55-річний чоловік накинув на плечі прапор «срср» та гуляв з ним містом.

По вулиці Малиновського чоловік ходив з «радянським» прапором. Правоохоронці поїхали на місце та знайшли чоловіка, у якого на плечах був прапор «срср».

Таким чином він здійснив поширення та публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму.

Чоловік свою провину визнав, запобіжний захід йому не обирався.

Джерело: “Дніпро Оперативний”

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