Гуляв із сестрою, але та пішла додому: у Дніпрі загубився 5-річний хлопчик

Учора на спецлінію "102" зателефонувала небайдужа мешканка вулиці Савкіна.

Вона повідомила, що на дитячому майданчику без нагляду дорослих перебуває маленький хлопчик. Він плаче і каже, що не знає, як потрапити додому.

Патрульні одразу приїхали на виклик.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.

5-річний хлопчик розповів поліцейським, що гуляв із сестрою, але та пішла додому, а він залишився на майданчику, розгубився і не може згадати, як потрапити додому. Дитина повідомила, як звати маму. Правоохоронці змогли зв’язатися з нею. Хлопчика привезли додому та передали матері.

Шановні батьки, слідкуйте за своїми дітьми та їхнім місцеперебуванням, завжди тримайте з ними зв’язок. Бережіть найдорожчих, – закликають поліцейські!

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