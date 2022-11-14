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Гуфман заявив, що йде з посади першого заступника голови облради

Сьогодні 15:09
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Перший заступник голови Дніпропетровської облради Гуфман повідомив, що йде з посади.

Новости Днепра про Гуфман заявив, що йде з посади першого заступника голови облради

Перший заступник голови Дніпропетровської обласної ради Геннадій Гуфман подав заяву із проханням звільнити його з посади.

Про це він заявив на своїй сторінці на фейсбук.

Своє рішення він пояснив тим, що статус чиновника його обмежує та не дозволяє активно допомагати мешканцям області.

Сьогоднішній статус чиновника мене скоріше обмежує. Зможу продемонструвати кращий ККД, пересічний громадянин. Створюючи виробництва, організовуючи робочі місця. Від успішності проектів, наявності прибутку залежить можливість допомагати. Мені ближче ділиться своїм, а не розподіляти, шукаючи нагоди допомогти, – написав він.

Нагадаємо, до початку повномасштабного вторгнення РФ Геннадій Гуфман очолював Дніпропетровську регіональну організацію політичної партії «Опозиційна платформа – За життя», яка зараз заборонена в Україні.

Новости Днепра про Гуфман заявив, що йде з посади першого заступника голови облради

Геннадій Гуфман також показав свою заяву.

Новости Днепра про Гуфман заявив, що йде з посади першого заступника голови облради

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