Гуде вся мережа: в Івано-Франківську жінка накинулась на 19-річну дівчину через стрибки на скакалці

Так, дівчина опублікувала відео, на якому вона стрибає на скакалці, а жінка поза кадром каже їй: “Може, ти на стадіон підеш з тією скакалкою, не будеш мені перед очима тут стрибати?”
У відповідь дівчина чемно відповідає, що не розуміє причин, з яких вона має піти звідси. Ба більше, вона вже була тут, коли жінка прийшла до цього місця. “Іди своїй мамі махай! І не договорюйся багато… Слухай, ти, соплячко невихована! Г**но паршиве!” – почала ображати дівчину жінка.
Дівчина трималася гідно й сказала жінці, що не варто обзиватися, на що та відповіла: “Ти заслуговуєш на це”.
Це відео зібрало у мережі сотні тисяч переглядів. Згодом журналістка Ганна Рибалка на своїй сторінці в Фейсбук розповіла, що історія отримала продовження.
Виявляється, у навчальному закладі дівчини їй наказали видалити скандальне відео із соцмереж та заборонили спілкуватися з журналістами. Також Ганна розповіла, що дівчині 19 років, її звати Ліза.
Незважаючи на це, “дівчина зі скакалкою” заручилася величезною підтримкою суспільства. Долею студентки, за словами Ганни Рибалки, перейнялися: ювенальна поліція, нардеп, голови громад, журналісти, дописувачі соцмереж.
А активісти влаштували флешмоб біля під’їзду Лізи.
Переконана, що після шквалу підтримки адміністрація закладу більше не наважиться залякувати дівчину. Але слідкувати треба, звісно, – підсумувала Рибалка.
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