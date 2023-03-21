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  • Гуде вся мережа: в Івано-Франківську жінка накинулась на 19-річну дівчину через стрибки на скакалці

Гуде вся мережа: в Івано-Франківську жінка накинулась на 19-річну дівчину через стрибки на скакалці

Сьогодні 17:11
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В Івано-Франківську розгорівся небувалий скандал через те, що дівчина стрибала на скакалці на вулиці поруч із жінкою, якій це не сподобалось.

Новости Днепра про Гуде вся мережа: в Івано-Франківську жінка накинулась на 19-річну дівчину через стрибки на скакалці

Так, дівчина опублікувала відео, на якому вона стрибає на скакалці, а жінка поза кадром каже їй: “Може, ти на стадіон підеш з тією скакалкою, не будеш мені перед очима тут стрибати?”

У відповідь дівчина чемно відповідає, що не розуміє причин, з яких вона має піти звідси. Ба більше, вона вже була тут, коли жінка прийшла до цього місця. “Іди своїй мамі махай! І не договорюйся багато… Слухай, ти, соплячко невихована! Г**но паршиве!” – почала ображати дівчину жінка.

Дівчина трималася гідно й сказала жінці, що не варто обзиватися, на що та відповіла: “Ти заслуговуєш на це”.

Це відео зібрало у мережі сотні тисяч переглядів. Згодом журналістка Ганна Рибалка на своїй сторінці в Фейсбук розповіла, що історія отримала продовження.

Виявляється, у навчальному закладі дівчини їй наказали видалити скандальне відео із соцмереж та заборонили спілкуватися з журналістами. Також Ганна розповіла, що дівчині 19 років, її звати Ліза. 

Новости Днепра про Гуде вся мережа: в Івано-Франківську жінка накинулась на 19-річну дівчину через стрибки на скакалці

Незважаючи на це, “дівчина зі скакалкою” заручилася величезною підтримкою суспільства. Долею студентки, за словами Ганни Рибалки, перейнялися: ювенальна поліція, нардеп, голови громад, журналісти, дописувачі соцмереж.

Новости Днепра про Гуде вся мережа: в Івано-Франківську жінка накинулась на 19-річну дівчину через стрибки на скакалці

А активісти влаштували флешмоб біля під’їзду Лізи.

Переконана, що після шквалу підтримки адміністрація закладу більше не наважиться залякувати дівчину. Але слідкувати треба, звісно, – підсумувала Рибалка.

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Новости Днепра про Гуде вся мережа: в Івано-Франківську жінка накинулась на 19-річну дівчину через стрибки на скакалціУкраїнська

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