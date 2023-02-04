“Гривня перемоги”: на Дніпропетровщині збирають банкноти старого зразка, щоб допомогти ЗСУ

Суть ініціативи полягає в тому, що всі бажаючі можуть здати банкноти, які незабаром вийдуть з обігу, та долучитися таким чином до збору донатів на допомогу захисникам України. Про це інформує “Суспільне”.
Так, волонтери чекають від містян банкноти старого зразка номіналом одна та дві гривні, які мають вилучити з обігу 30 вересня цього року.
“Ми встановили скриньку, де всі бажаючи та відвідувачі нашого “пункту незламності” приходять і кидають купюри старого зразка, які потім підуть на дрони для наших хлопців”, – розповіла одна з волонтерок.
Акція стала частиною загальноміської ініціативи “Мільйон на дрони Перемоги”. Вона триватиме до 24 лютого 2023-го.
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Анна Кравчук
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