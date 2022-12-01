Грудень зустрічає новими цінами: в Дніпрі подешевшали гречка, рис, цукор та молоко

В Україні подешевшали гречка, рис, цукор та молоко.

За даними Мінфіну, наприкінці осені торгові мережі знизили ціни на гречку, рис, цукор та молоко.

Гречка подешевшала за місяць. Якщо у жовтні середня вартість найулюбленішої крупи українців становила 80,78 грн/кг, а в листопаді вона впала до 76,37 грн/кг. В Ашан продукт представлений по 67,30 грн/кг.

Середня ціна рису також знизилася. Минулого місяця рис довгий пропарений продавався за 73,49 грн/кг, а поточного – по 73,15 грн/кг. У Метро крупу реалізують за 64,55 грн/кг.

Круглий рис у жовтні продавали по 74,85 грн/кг, а зараз його вартість знизилася до 74,67 грн/кг. Він дешевший у магазинах мережі Варус – по 56,90 грн/кг.

Цукор у супермаркетах подешевшав із 34,61 до 34,27 грн/кг. Найвигідніший товар – у супермаркетах мережі Варус – по 33,60 грн/кг.

Ціни на молоко змінювалися залежно від його жирності. Продукт із жирністю 2,6% подешевшав із 36,47 грн/кг до 35,97 грн/кг за упаковку 900 мл. У МегаМаркете він продається по 34,50 грн.

Молоко жирністю 1% навпаки подорожчало. У жовтні за 900 мл у середньому потрібно було заплатити 36,05 грн, то наприкінці листопада вартість збільшилася до 38,32 грн.

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