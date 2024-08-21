Грозився побити родичів та підпалити дім: у Дніпрі чоловік “повісив” вигаданий борг на військового

Запоріжець кошмарив військового з Дніпра, вимагаючи у нього неіснуючий борг.

Жителя Запоріжжя, який вимагав 6 тисяч доларів у військовослужбовця з Дніпра, затримали спецпризначенці.

Відомо, що підозрюваний погрожував дніпрянину та членам його родини фізичною розправою, підпалом майна та вимагав гроші за неіснуючий борг.

Запоріжець спочатку запропонував потерпілому за грошову винагороду виготовити документи, які надають відстрочку від проходження військової служби – так званого посвідчення волонтера. Коли 27-річний чоловік відмовився, зловмисник став вимагати грошові кошти у сумі 6 тис. доларів, які потерпілий нібито заборгував за виготовлення документа.

17 серпня правоохоронці затримали фігуранта під час отримання коштів.

Слідчі Дніпровського районного управління поліції повідомили 33-річному затриманому про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

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