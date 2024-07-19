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Гроза та шквали: у Дніпрі до кінця доби кардинально зміниться погода

Сьогодні 11:58
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У Дніпрі очікується гроза.

Новости Днепра про Гроза та шквали: у Дніпрі до кінця доби кардинально зміниться погода

Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що в найближчі години зі збереженням до кінця дня 19 липня у Дніпрі та місцями по області очікується гроза. Рівень небезпечності І (жовтий).

Містян закликають не ходити під аварійними деревами та погано закріпленими рекламними конструкціями. 

Зауважимо, що з 20 липня до Дніпра прийде довгоочікуване похолодання. Замість +37, які тероризували місто майже два тижні, температура повітря опуститься спочатку до +33, а потім і до +30. 

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Новости Днепра про Гроза та шквали: у Дніпрі до кінця доби кардинально зміниться погодаУкраїнська

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