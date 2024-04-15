Гроза та буревій: у Дніпрі різко погіршиться погода

У ДСНС оприлюднили попередження про небезпечне метеорологічне явище І рівня небезпечності.

15 квітня зі збереженням вночі 16 квітня у Дніпрі та по Дніпропетровській області очікується гроза. Рівень небезпечності 1 (жовтий). Вже зараз над містом з’явилися грозові хмари.

Крім грози, можуть бути пориви вітру до 20 м/с.

Погода у Дніпрі – що чекати найближчим часом?

У вівторок в Дніпрі та області очікується спека до +28 градусів тепла. За прогнозами метеорологів, з 16 по 21 через північно-західні циклони в регіоні будуть короткочасні опади з грозами.

Морозів, якими лякають українців не буде, але зниження температури таки відбудеться. З 19-20 квітня вночі буде до 7 градусів тепла, а вдень – до +17. Надалі до Дніпра повернеться літня спека, однак більш точний прогноз дізнаємося згодом.