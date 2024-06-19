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Гроза, град і шквали: у Дніпрі та області знову погіршиться погода

Сьогодні 19:22
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У Дніпрі та області зіпсується погода.

Новости Днепра про Гроза, град і шквали: у Дніпрі та області знову погіршиться погода

20 червня вдень у Дніпрі та по області очікується посилення північно-західного вітру 15-20 м/с. Про це повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

Вдень очікується дощ, можлива гроза і град. Рівень небезпечності 1 (жовтий).

Тримайтеся якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися.

Також завтра буде спекотно. Температура повітря прогріється до +33 градусів спеки. Очікується, що зливи принесуть нам прохолоду. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, чи правда, що Дніпропетровщину знову накриє пил із Сахари.

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Новости Днепра про Гроза, град і шквали: у Дніпрі та області знову погіршиться погодаУкраїнська

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