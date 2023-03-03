Гроші зберігав у банці: на Дніпропетровщині двоє чоловіків пограбували 82-річного дідуся

На Дніпропетровщині двоє чоловіків викрали у 82-річного дідуся гроші, які старенький зберігав у банці.

Так, до поліцейського офіцера громади Божедарівської ОТГ звернувся онук пенсіонера, який повідомив про крадіжку грошей у дідуся. Правоохоронці відразу розпочали пошуки злодія.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Під час слідчих дій поліцейські встановили, що до злочину причетні 33-річний сусід потерпілого та його спільник. Виявилося, що чоловіки заздалегідь вирішили обікрасти сусіда. Один із них мав відволікати потерпілого, запропонувавши безплатну стрижку, а інший у той час повинен був викрасти гроші.

21 лютого близько 12:00 вони прийшли до сусіда та за придуманою заздалегідь схемою обікрали літнього чоловіка.

Пізніше зловмисникам повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. На даний час вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі затримали чоловіка, який пограбував продавчиню на Перемозі та погрожував їй ножем.

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