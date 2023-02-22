Гроші та речі: які організації надають допомогу переселенцям в Україні та Дніпрі

Які організації виділяють фінансову допомогу переселенцям опублікували на evacuation.city.
Міжнародна гуманітарна організація ACTED надає грошову допомогу ВПО – 2220 грн на кожного члена родини. Допомогу виплачують одним платежем за 3 місяці. Отримати виплати можуть люди, які переселились з територій: Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Запорізької, Херсонської областей.
На підтримку від ACTED можуть претендувати:
Благодійна організація BHA & Save The Children надає таку саму грошову допомогу (по 2200 грн протягом 3 місяців) переселенцям, які перемістилися протягом листопада-грудня 2022 року до Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Львівської, Чернівецької областей.
На допомогу BHA & Save The Children можуть розраховувати:
А також сім’ї переселенців, які не мають безпечного житла та відповідають хоча б одному критерію:
Місцева влада надає списки родин, що відповідають критеріям. Із запитаннями можна звернутися:
Gate to Ukraine – це платформа, де громадяни США надають допомогу українським багатодітним сім’ям, які постраждали внаслідок війни, були вимушені переїхати або живуть на тимчасово окупованих територіях.
Допомога в 100 доларів надається одноразово:
Для отримання грошей треба заповнити форму за посиланням. Після цього заявка проходить перевірку, її перекладають на англійську та розміщують на сайті.
Коли пожертва надходить, кошти надсилають на картку або банківський рахунок. Після отримання коштів Gate to Ukraine просить записати коротку відео-подяку для спонсора.
Чеська гуманітарна організація “Людина в біді” надає грошову допомогу ВПО (2200 грн на кожного члена родини з виплатою на 3 місяці), які зареєстровані та проживають в місті Запоріжжя з 1 серпня 2022 року.
Пріоритет особам/сім’ям, які не отримували грошову допомогу від інших гуманітарних організацій чи вже припинили отримувати.
Попередня реєстрація здійснюється за телефоном: 0667228574.
Адреса для подачі документів на допомогу: вул. Українська, 50 (вхід з боку двору). Графік: пн-пт з 9:00 до 16:00.
СпівДія – волонтерська P2P-платформа, створена за підтримки Координаційного штабу з гуманітарних та соціальних питань Офісу Президента України. На платформі можна залишити заявку на отримання:
Благодійний фонд “У матусиних долонях” допомагає сім’ям переселенців з дітьми. Можна подати заявки на таку допомогу:
Отримати допомогу можуть:
Заявки приймаються за посиланням.
Благодійна організація “Міжнародний благодійний фонд Help Us Help UA надає гуманітарну допомогу сім’ям, які зареєстровані як ВПО, в яких є діти з певним соціальним статусом:
Щоб отримати допомогу необхідно заповнити форму запиту на допомогу за посиланням.
Громадська молодіжна організація надає одяг, харчування, засоби гігієни, іграшки переселенцям з Луганської і Донецької області, а саме:
Для подачі заявки треба написати повідомлення у Instagram або Facebook організації.
Благодійна організація From Heart надає гуманітарну допомогу – допомагає продуктами харчування ВПО або людям, які знаходяться у містах з критичною ситуацією. Організація відновить прийом заявок на початку весни.
Для подачі заявки треба написати повідомлення у Іnstagram.
Після отримання посилки треба надіслати фото для підтвердження отримання допомоги.
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